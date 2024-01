Il prezzo di una casa unifamiliare può raggiungere svariati milioni di franchi. Keystone

Nel 2023 i prezzi degli immobili residenziali hanno continuato a salire in Svizzera, ma i ritmi di crescita sono rallentati in modo significativo a causa dei ripetuti aumenti dei tassi di interesse.

È l'analisi effettuata dallo Swiss Real Estate Institute per conto del portale immobiliare Newhome.

Stando ai dati diffusi oggi i prezzi delle case monofamiliari sono aumentati in media del 3,6%, un valore peraltro nettamente superiore al tasso di inflazione generale del 2,1%. Gli appartamenti sono per contro diventati più cari nella misura dello +0,4%.

La valutazione non si basa sui prezzi degli annunci, bensì su quelli di vendita effettivi del pool di dati immobiliari svizzeri SRED, che comprendono abitazioni finanziate con ipoteche di UBS, Credit Suisse e Banca cantonale svizzera (ZKB), cosa che copre circa il 40% di tutte le transazioni nella Confederazione.

Tra le sei regioni analizzate la più costosa appare la Svizzera centrale: per una casa unifamiliare è stato necessario pagare in media 1,64 milioni di franchi. Al secondo posto si trova Zurigo, che segna una progressione dell'1,3%. Gli aumenti più marcati sono però stati registrati nella Svizzera orientale (+8,2%) e in Ticino (+6,7%), davanti alla Svizzera nord-occidentale (+3,5%).

Secondo gli autori della ricerca i forti aumenti nella Svizzera orientale e in Ticino possono essere spiegati da un effetto di recupero e dal fatto che rimane più facile finanziarsi, dato che i prezzi in entrambe le regioni sono più bassi che altrove. L'Espace Mittelland, ovvero i cantoni di Berna e Soletta, è stata l'unica delle zone analizzate a registrare un calo dei prezzi (-2,1%): le case unifamiliari sono state anche le più economiche, con un prezzo medio di vendita di 920'000 franchi.

Per quanto riguarda la proprietà per piani Zurigo ha superato la Svizzera centrale in cima alla classifica: nel primo caso i prezzi sono saliti media dell'1,8% a 1,14 milioni, nel secondo sono scesi del 3,6% a 1,08 milioni. Nell'anno precedente, entrambe le regioni si trovavano a pari merito al vertice.

Tutte le altre zone sono diventate più costose, ad eccezione dell'Espace Mittelland, dove i prezzi medi sono diminuiti dell'8,8%. Ciò significa che un condominio nei cantoni di Berna e Soletta costa ora solo 620'000 franchi. L'Espace Mittelland anche ha sostituito il Ticino (680'000 franchi) come regione più economica.

Le differenze tra i comuni sono enormi: il più caro è Erlenbach (ZH), con un prezzo medio di 5,16 milioni di franchi per una casa indipendente. Al secondo posto figura Hünenberg, nel canton Zugo, con 3,85 milioni.

hm, ats