Comprare un'auto diventa sempre più caro. Keystone

Il prezzo delle automobili continua a salire, malgrado le difficoltà di fornitura appartengano ormai al passato.

Nel primo semestre per una vettura inserita sul portale online AutoScout24 sono stati richiesti in media 60'645 franchi, un dato in progressione dell'1,8% (+1046 franchi) rispetto ai sei mesi precedenti.

«Nella prima metà del 2023, il prezzo medio dei veicoli si è generalmente mantenuto a un livello elevato ed è addirittura salito leggermente, nonostante l'aumento dell'offerta», afferma Maurice Acker, dirigente di AutoScout24, citato in un comunicato odierno. Per le auto d'occasione l'incremento del costo si è attestato al 2,5% (prezzo medio: 37'152 franchi).

Tutti i tipi di vettura hanno visto lievitare il prezzo, ad eccezione delle station wagon: gli incrementi più marcati sono stati registrati da monovolume (+11,1%) e utilitarie (+3,9%). Per quanto riguarda le propulsione, scendono elettriche (-2,5%, a un prezzo medio di 59'273 franchi), ibride (normali -3,2%, plug-in -2,0%) e diesel (-1,5%), mentre diventano più cari i motori a benzina (+4,9%).

Il tempo medio di permanenza sul web degli annunci per auto nuove è stato di 61 giorni nel primo semestre, in aumento di 3 giorni rispetto alla seconda parte del 2022. Le inserzioni dei veicoli usati, invece, sono restate sulla piattaforma per una media di 53 giorni. Se si considera la propulsione, sono state le auto elettriche a rimanere online più a lungo, con una media di 70 giorni (+12).

Secondo Acker, la situazione del mercato rimane attualmente entusiasmante per i venditori. «Sia gli inserzionisti privati che quelli commerciali stanno attualmente beneficiando di prezzi molto buoni e di tempi di permanenza online ridotti», afferma l'esperto.

hm, ats