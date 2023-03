Pro velo chiede più spazio per le bici da trasporto

Pro Velo chiede agevolazioni per le bici da trasporto. (Immagine di archivio) Keystone

L'associazione senza scopo di lucro Pro Velo Svizzera chiede alla Confederazione, ai Cantoni e alle città di favorire la diffusione delle biciclette da trasporto, attraverso il libero accesso ai parcheggi per automobili e piste ciclabili più larghe.

«Le bici da trasporto avrebbero un grande potenziale in Svizzera, se non fosse per vari ostacoli», comunica Pro Velo in una nota odierna. Secondo l'associazione, in Svizzera le piste e le corsie ciclabili non sarebbero ancora abbastanza larghe da favorire il transito delle cosiddette cargo bike.

Essendo le bici da trasporto troppo grandi per le ciclostazioni, occorrerebbero ulteriori superfici di parcheggio, e una possibilità potrebbe essere quella di sfruttare i posteggi per automobili. Pro Velo si spinge oltre, proponendo alla Confederazione di conferire il libero accesso generalizzato delle cargo bike ai posteggi per auto.

A questo fine, sottolinea l'associazione di interesse, sarebbe necessario un adeguamento delle condizioni quadro giuridiche. Inoltre, richiede concretamente la deregolamentazione dei limiti di peso e dimensioni delle bici da trasporto.

ceel, ats