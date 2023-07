ProSiebenSat.1 è un grande gruppo editoriale. Keystone

Il gruppo radio-tv tedesco ProSiebenSat.1 cerca il rilancio e ha deciso di sopprimere circa 400 posti di lavoro entro il 2023.

Si tratta del 10% degli impieghi a tempo pieno in Germania, con i tagli che interessano soprattutto nella sede centrale e nel settore intrattenimento. Lo riporta Handelsblatt.

L'obiettivo del gruppo è un maggiore focus sulla piattaforma di streaming Joyn, acquisita lo scorso autunno. La riduzione dei posti di lavoro «è una decisione difficile, ma necessaria dal punto di vista imprenditoriale, affinché ProSiebenSat.1 possa aumentare la propria capacità di guadagno e tornare a una crescita sostenibile e sana», ha dichiarato l'amministratore delegato Bert Habets.

Handelsblatt sottolinea che il gruppo si trova in una situazione difficile perché i mercati pubblicitari sono deboli a causa dell'alta inflazione. Soprattutto in Germania le aziende sono attualmente molto riluttanti a fare pubblicità, un approccio che colpisce principalmente le emittenti private. La dirigenza di ProSiebenSat.1 dichiara comunque che cercherà di evitare il più possibile i licenziamenti, puntando ad esempio sulla non sostituzione di posti vacanti.

