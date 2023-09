Qantas è nel mirino delle autorità. Keystone

La compagnia di bandiera australiana Qantas rischia sanzioni presso la Corte Federale, dopo che l'ente regolatore della concorrenza ha asserito che l'aerolinea «ha assunto comportamenti ingannevoli» e «compromesso programmi di viaggio di migliaia di persone».

Questo, fra maggio e luglio dello scorso anno, per aver tenuto in vendita biglietti per 8000 voli per due settimane dopo la loro cancellazione.

Ciascuna violazione alla legge di protezione dei consumatori è passibile di una sanzione di 10 milioni di dollari australiani (circa 6 milioni di franchi), o pari al triplo del beneficio ottenuto.

Secondo l'Australian Competition and Consumer Commissioni (ACCC),la Qantas ha continuato a vendere biglietti dal suo sito web per una media di due settimane e in alcuni casi fino a 47 giorni, dopo che quei voli erano stati cancellati. I voli erano con partenze previste tra maggio e luglio 2022.

E i titolari dei biglietti non furono informati che i voli erano stati cancellati, per periodi fra 18 e 48 giorni, sostiene l'ACCC.

Secondo il primo ministro Anthony Albanese, l'ACCC fa il suo lavoro, di tutelare gli interessi dei consumatori. «Ho chiesto che la Qantas riconosca la necessità di tutelare le persone che hanno effettuato prenotazioni per voli che sono stati cancellati, di assicurare che i loro crediti non scadano, che possano ricevere un rimborso o usufruire dei loro voli», ha detto.

SDA