Annata pessima in Svizzera per le patate. Keystone

Il Consiglio federale ha autorizzato oggi un aumento delle quote di importazione di patate per 15 mila tonnellate. La ragione sono le pessime previsioni per la raccolta di questo tubero.

cp, ats/red SDA

«La coltivazione delle patate è stata difficile questa primavera a causa del tempo umido e bagnato», ha dichiarato a Keystone-ATS il direttore di Swisspatat Christian Bucher. Inoltre, «la peronospora – malattia caratterizzata dalla comparsa di funghi parassiti sulle foglie – è dilagata».

Su richiesta di Swisspatat, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha quindi autorizzato l'importazione di ulteriori 15 mila tonnellate di patate da trasformazione nell'ambito del contingente tariffario, a partire da inizio settembre. Questo aumento è valido fino alla fine dell'anno.

Secondo Bucher, questa misura non sarà comunque sufficiente a coprire la domanda. «Dovremo aspettare qualche settimana prima di conoscere i risultati del raccolto di quest'anno», ha precisato.

cp, ats/red