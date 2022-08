Diminuite in Svizzera le nuove immatricolazioni di veicoli

Calano le immatricolazioni di nuovi veicoli in Svizzera. Immagine d'archivio. Keystone

In luglio 23'434 nuovi veicoli sono stati messi in circolazione in Svizzera. Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST), il numero di nuove immatricolazioni è calato del 19% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Per quel che riguarda le sole automobili, la contrazione risulta sempre del 19% a 15'414, si legge in un comunicato odierno. Dai dati emerge una leggera disparità in base ai tipi di motore: i benzina calano del 24%, i diesel del 25%, gli ibridi del 13% e gli ibridi plug-in del 33%. Solamente l'elettrico risulta in crescita, dell'8%.

I motoveicoli sono dal canto loro risultati in calo di quasi il 15%, arrivando a 4'901 immatricolazioni. Netta contrazione (26,6%) anche per i veicoli da trasporto merci, che si fermano a 1'881.

nw, ats