Luca de Meo nuovo direttore generale di Renault

Cosa succede nel mondo?
All'aeroporto di Mahshahr, nel sud dell'Iran, un aereo di linea è uscito fuori pista, finendo su un'autostrada vicina. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito tra i circa 150 passeggeri e membri dell'equipaggio.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?
Un barlume di speranza verde: gli alberi bruciati dagli incendi boschivi si innalzano negli altopiani al confine della Great Alpine Road, vicino a Melbourne, in Australia. Nel sottobosco, tuttavia, molte erbe e felci ricominciano a crescere.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Immagini spettrali nel mezzo di un'epidemia di coronavirus: all'aeroporto internazionale Sultan Iskandar Muda in Indonesia, uno scanner di temperatura osserva solo una cosa: la temperatura corporea dei viaggiatori.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Contrassegnato: in occasione della commemorazione del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz a Oświęcim, un sopravvissuto dell'Olocausto mostra due numeri della sua prigionia tatuati sul braccio.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Il potere dell'acqua: un'auto viene sepolta nel fango di una frana a Belo Horizonte, in Brasile. Diverse dozzine di persone hanno perso la vita durante le inondazioni seguite alle forti piogge nel sud del Brasile.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Vicino a Beckenried (canton Nidvaldo), una gru su pneumatici di circa 80 tonnellate è stata ripescata dal lago dei Quattro Cantoni. Nella metà di gennaio, la macchina era caduta da una chiatta insieme a un trasformatore, affondando nel lago a 30 metri di profondità.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?
Pezzi sbagliati? Pochi giorni prima della Brexit, il governo britannico ha presentato una moneta commemorativa da 50 penny in occasione dell'uscita dall'UE, questa volta con la data corretta, il 31 gennaio. In precedenza, la zecca reale aveva dovuto fondere un milione di monete coniate in omaggio a questo giorno storico, perché includevano la precedente ed errata data di uscita del 31 ottobre.
Immagine: Keystone/dpa

Cosa succede nel mondo?
Guardie protette: alcuni membri dei servizi di sicurezza sfilano in piazza Tienanmen a Pechino con maschere respiratorie. Data la forte diffusione della nuova malattia polmonare, la Cina ha notevolmente rafforzato le misure precauzionali.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Nessuna fretta: visibilmente rilassati di fronte al seggio elettorale di Lima, i peruviani sono in attesa di poter votare durante le elezioni legislative.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Il muro del lutto: un fan medita davanti a un affresco che raffigura l'ex giocatore di basket Kobe Bryant. Il cestista statunitense, uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi, è morto con sua figlia in un incidente in elicottero in California.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?
Danza di ruspe: decine di ruspe all'opera nel distretto di Caidian a Wuhan. Sul posto verrà costruita una clinica speciale per i pazienti infettati dal coronavirus.
Immagine: Xiao Yijiu/XinHua/dpa

Cosa succede nel mondo?
Cos'è questo circo? Questi pachidermi devono averne avuto davvero abbastanza della vita sotto i riflettori: a Ekaterinburg, in Russia, due esemplari si sono dati alla fuga nel momento in cui gli inservienti si apprestavano a caricarli a bordo dei mezzi che li avrebbero condotti al loro prossimo spettacolo.
Immagine: Anna Dubrovskaya via AP

Cosa succede nel mondo?
Un cucciolo di formichiere di poche settimane gioca con sua madre mostrando la lunga lingua. L'animale, che non ha ancora un nome, è il 64esimo esemplare della sua specie nato allo zoo di Dortmund.
Immagine: Bernd Thissen/dpa

Cosa succede nel mondo?
Ciò che resta dopo la tempesta: a Verges, in Spagna, il Ter è straripato in seguito ad una devastante tempesta che ha causato 11 morti e allagato un'importante asse stradale.
Immagine: AP Photo/Emilio Morenatti

Cosa succede nel mondo?
Enormi sciami di locuste stanno invadendo il Kenya da diverse settimane dopo aver già infestato 70'000 ettari di terra in Somalia. La «peggior invasione degli ultimi 25 anni» nel Corno d'Africa rappresenta una «minaccia senza precedenti» per la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza nella regione.
Immagine: EPA/DAI KUROKAWA

Cosa succede nel mondo?
L'aviazione giapponese disegnare gli anelli olimpici nel cielo in vista delle Olimpiadi che si svolgeranno questa estate a Tokyo.
Immagine: Hironori Asakawa/Kyodo News/AP/dpa

Cosa succede nel mondo?
Temperature gelide nello stato americano del Michigan: nonostante il freddo, questo pescatore si è posizionato su un molo sulle rive del lago Michigan, dove il ghiaccio forma bizzarre sculture.
Immagine: Don Campbell/The Herald-Palladium/AP/dpa

Cosa succede nel mondo?
In costume da koala: i manifestanti protestano nell'ambito dell'annuale World Economic Forum di Davos.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?
Forte affluenza: i pellegrini visitano la Kaaba nella moschea di al-Haram durante il piccolo pellegrinaggio, o Omra. A differenza del grande pellegrinaggio, l'hajj, l'omra può essere eseguita in qualsiasi momento dell'anno.
Immagine: Stringer/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Cosa succede nel mondo?
Sono in viaggio verso gli Stati Uniti: alcuni migranti dall'America centrale attraversano il Suchiate, un fiume che scorre sul confine tra il Guatemala e il Messico.
Immagine: Santiago Billy/AP/dpa

Cosa succede nel mondo?
È scoppiata una guerra negli Stati Uniti? Niente affatto: a Richmond, questi uomini stanno manifestando pacificamente con i loro migliori beni contro il previsto inasprimento delle leggi sul porto d'armi nello stato americano di Virginia.
Immagine: Win McNamee/Getty Images

Cosa succede nel mondo?
Non è in regalo: il «Sewelô», secondo diamante grezzo più grande al mondo, viene presentato in una lussuosa boutique Louis Vuitton di Parigi ad una clientela selezionata e potenzialmente in grado di concederselo. Coloro il cui portafoglio è di dimensioni normali dovranno restarsene in disparte.
Immagine: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images

Cosa succede nel mondo?
Lotta al coronavirus: all'aeroporto di Incheon, in Corea del Sud, il personale impiega una soluzione germicida per impedire la diffusione del virus che finora si è manifestato principalmente in Cina.
Immagine: Suh Myung-Geon/Yonhap/dpa

Cosa succede nel mondo?
Curiosi in attesa all'aeroporto di Zurigo in occasione del WEF: dopotutto è l'Air Force One del presidente statunitense Donald Trump ad atterrare a Kloten.
Immagine: KEYSTONE/Walter Bieri