C'è movimento nel mondo dei pagamenti in Svizzera. Keystone

Revolut punta ad aprire una banca in Svizzera? La fintech britannica, che offre servizi di pagamento e di cambio a tassi competitivi, è certamente alla ricerca di manager nella Confederazione, riferisce oggi Le Temps.

Il quotidiano ha constato che sono stati recentemente pubblicati annunci di lavoro per posizioni di responsabile legale e di responsabile di conformità. Contattata dalla testata romanda la società ha dichiarato che la questione della sua presenza fisica nella Confederazione «non è un argomento su cui desidera esprimersi in questa fase».

Revolut è già attiva sul mercato elvetico, ma non ha una sua sede. Nella repubblica dei 26 cantoni, stando a Le Temps, avrebbe come clienti più di 700'000 privati e 9000 aziende.

La società di tecnologia finanziaria era stata lanciata nel 2015 con l'obiettivo di semplificare tutto ciò che ha a che fare con i soldi: effettuare pagamenti, prelevare denaro, scambiare denaro o inviare e ricevere denaro.

In Europa Revolut (6000 dipendenti e 35 milioni di utenti in tutto il mondo) possiede una banca in Lituania, che le consente di fornire servizi finanziari nell'Unione Europea. Il gruppo ha anche un'entità britannica, Revolut UK, autorizzata a emettere moneta elettronica: i clienti svizzeri di Revolut sono serviti da questa impresa.

Se Revolut decidesse di stabilirsi anche in Svizzera – spiega Le Temps – potrebbe cercare di ottenere una cosiddetta autorizzazione Fintech dalla Finma, che le consentirebbe di avere fino a 100 milioni di franchi di depositi dal pubblico.

Oppure una licenza bancaria, più restrittiva, ma che le permetterebbe di effettuare un maggior numero di transazioni. In tal caso i clienti beneficerebbero poi di una garanzia sui depositi fino a 100'000 franchi in caso di fallimento.

