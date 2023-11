Forte soprattutto il ramo gioielleria. Keystone

Ricavi in progressione nel primo semestre dell'esercizio in corso per Richemont, che la multinazionale ginevrina fa andare da aprile e settembre.

Il gruppo ginevrino, proprietario di vari marchi del settore del lusso, ha registrato un fatturato in crescita del 6% a 10,2 miliardi di euro (9,84 miliardi di franchi al cambio attuale).

Calcolato in valuta locale, l'aumento è stato del 12%, si estrapola da un comunicato diffuso stamattina dalla società con radici sudafricane. In particolare, ad aver vissuto un significativo incremento sono state ancora una volta le vendite nel ramo gioielleria.

Tuttavia, nel periodo in rassegna il risultato operativo Ebit è calato del 2% a 2,7 miliardi. Il corrispondente margine è sceso su base annua dal 28,1% al 26%.

L'utile dal canto suo ha toccato quota 1,5 miliardi. Dodici mesi fa, a causa di un effetto contabile legato alla vendita della piattaforma Yoox Net-A-Porter, il gruppo aveva accusato una perdita di 766 milioni. Al netto di ciò, la redditività aveva raggiunto i 2,11 miliardi.

Le cifre non hanno toccato il livello atteso dagli analisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP alla vigilia. Come di consueto, Richemont, che fra gli altri controlla marchi quali Cartier, Piaget, IWC e Montblanc, non ha fornito prospettive concrete per il resto dell'esercizio 2023/24.

