Risultati in chiaro-scuro per Galenica nel primo semestre.

Il gruppo bernese – presente anche in Ticino – attivo nella distribuzione dei medicinali e nella gestione di farmacie ha visto l'utile operativo Ebit contrarsi (su base annua) del 5,1% a 90 milioni di franchi, sulla scia di fattori straordinari.

L'utile netto è per contro salito da 83 a 187 milioni grazie a un utile una tantum di 113 milioni generato dal completamento della joint venture con la società Redcare (ex Shop Farmacia), ha indicato oggi la società. I ricavi sono saliti del 5,5% a 1,9 miliardi: il dato era già stato comunicato due settimane or sono nell'ambito di un avvertimento sugli utili.

Le cifre relative all'Ebit sono inferiori alle attese degli analisti, che scommettevano su valori compresi fra 95 e 104 milioni.

Galenica fa risalire la sua storia al 1927, quando a Clarens (VD) 16 farmacie romande fondarono una centrale di acquisto comune, denominata Collaboration Pharmaceutique, con l'obiettivo di contrastare le misure di boicottaggio dei grossisti. In seguito la società si spostò a Berna, ampliò l'attività e cambiò la ragione sociale in Galenica, che deriva dal nome del medico greco Galenico, vissuto nel secondo secolo dopo Cristo. Sono poi seguiti decenni di espansione e cambiamenti. L'azienda, quotata in borsa dall'aprile 2017, alla fine di dicembre 2022 contava 7600 dipendenti.

