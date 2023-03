Rivella in ripresa: il fatturato è in crescita

Una bibita conosciuta in tutta la Svizzera. Keystone

Fatturato in crescita nel 2022 per Rivella: il produttore di bevande con sede a Rothrist (AG) ha visto i ricavi salire a 132 milioni di franchi, il 12% in più dell'anno prima.

Sono stati venduti 99 milioni di litri di bibite, sottolinea la società in un comunicato odierno. Dopo due anni difficili dovuti alla pandemia di coronavirus, il marchio Rivella è di nuovo sulla cresta dell'onda: particolarmente dinamiche si sono rivelate le vendite di acque vitaminiche, quintuplicate dal 2019.

«Siamo grati e felici che la situazione per la nostra clientela si sia normalizzata», afferma il direttore del gruppo Erland Brügger, citato nella nota. Il manager 57enne ridurrà fra l'altro il suo grado di occupazione, venendo affiancato da un condirettore, il 38enne Silvan Brauen.

La società è stata fondata nel 1952 dall'imprenditore zurighese Robert Barth (1922-2007), che durante gli studi di diritto Zurigo mise a punto una bibita analcolica a base di siero di latte, che chiamò appunto Rivella. Oggi l'impresa è tuttora in mani familiari, ha in organico 237 posti a tempo pieno e non fornisce indicazioni riguardo alla redditività.

hm, ats