Il presidente della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CDEn), Roberto Schmidt, ha criticato il dibattito energetico in Svizzera, in particolare l'aumento del sostegno al nucleare in Parlamento.

«Stiamo assistendo a un dibattito fasullo». «A breve e medio termine, in Svizzera non sarà possibile realizzare alcuna nuova centrale nucleare. Invece di discutere sul nucleare, dovremmo concentrarci sull'espansione delle energie rinnovabili», ha dichiarato in un'intervista alla «Neue Zürcher Zeitung».

«Possiamo garantire l'approvvigionamento energetico in Svizzera anche con l'energia solare, idroelettrica ed eolica».

Popolo poco favorevole?

Se fosse disponibile una nuova generazione di reattori, Schmidt sarebbe aperto a nuove centrali nucleari. Ma non è questo il caso. «I problemi dell'energia nucleare rimangono gli stessi», ha aggiunto il vallesano. Tra questi, la sicurezza e lo smaltimento delle scorie radioattive.

«Inoltre, la tecnologia continua a non essere accettata. Secondo un recente sondaggio, solo il 29% della popolazione sarebbe favorevole alla pianificazione di un nuovo reattore.»

«Ma soprattutto, una centrale di questo tipo difficilmente potrà essere gestita in modo redditizio. Avrebbe bisogno di massicce sovvenzioni da parte dei governi federale e cantonale», ha aggiunto.

«Stiamo continuamente girando in tondo»

Secondo Schmidt, la strategia energetica del Consiglio federale non è fallita, ma non è stata attuata in modo coerente. Si è persa in dibattiti di principio.

«Vogliamo o no gli impianti solari alpini? Le turbine eoliche si inseriscono nel paesaggio? Abbiamo bisogno di nuove centrali nucleari? Stiamo continuamente girando in tondo», ha detto.

«Per molto tempo, anche i progressi del fotovoltaico sui tetti sono stati molto lenti. Solo ora, sotto la pressione della crisi energetica, c'è stato un ripensamento».

