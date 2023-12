Roche cerca nuovi settori di sviluppo. Keystone

Roche entra nel campo della lotta contro l'obesità, settore in forte espansione.

Il colosso farmaceutico renano rileva per 2,7 miliardi di dollari (2,4 miliardi di franchi) Carmot Therapeutics, società californiana che sta sviluppando medicinali per il trattamento di persone che hanno un peso eccessivo, con o senza il diabete.

L'acquisizione consentirà a Roche di accedere a un portafoglio differenziato di incretine, ovvero piccoli blocchi proteici (peptidi) che influenzano fra l'altro la sensazione di fame, spiega la multinazionale in un comunicato odierno.

Particolarmente interessante, agli occhi dell'impresa elvetica, è il trattamento sviluppato dalla controparte americana noto come CT-388, somministrato tramite iniezione sottocutanea una volta alla settimana. Nella prima fase dei test clinici l'uso di questo preparato ha generato una sostanziale perdita di peso nei pazienti, sottolinea Levi Garraway, capo-medico e responsabile dello sviluppo globale dei prodotti di Roche, citato nella nota.

Il gruppo spera di completare la transazione nel primo trimestre del 2024. Al pagamento dell'importo indicato potrebbero aggiungersi ulteriori versamenti al raggiungimento di determinate tappe, per una cifra massima di 400 milioni di dollari. Carmot Therapeutics ha sede a Berkeley ed era finora in mani private: i suoi dipendenti entreranno a far parte della divisione farmaceutica del gigante basilese.

Novità accolte positivamente in borsa

Le novità odierne sono state accolte positivamente in borsa: nella prima mezz'ora di contrattazioni il buono di godimento Roche – è questo il titolo di riferimento, non l'azione al portatore – è arrivato a guadagnare il 2%. La cosa non mancherà di rallegrare gli investitori, alle prese con un valore che quest'anno non ha brillato: la performance da inizio gennaio è ancora ampiamente negativa, pari a -18%.

Fondato nel 1896 a Basilea dall'impiegato di banca Fritz Hoffmann-La Roche (1868-1929), il gruppo Roche è stato uno dei primi produttori industriali di medicinali. Nel corso dei decenni diversi suoi preparati hanno fatto la storia della medicina. Oggi la società è attiva in oltre 100 paesi del mondo e ha quote di mercato particolarmente significative nel settore dei farmaci tumorali e della diagnostica. Nel 2022 il gruppo ha contabilizzato ricavi per 63,3 miliardi di franchi e un utile netto di 13,5 miliardi.

hm, ats