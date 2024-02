Il logo di Roche (immagini d'archivio) Keystone

In futuro, Roche lavorerà insieme all'azienda statunitense PathAI nel campo della diagnostica. Nell'ambito di questa collaborazione, verranno sviluppati algoritmi per la patologia digitale utilizzando l'intelligenza artificiale.

In una nota odierna, il gigante farmaceutico basilese ha spiegato che la collaborazione mira a far progredire la medicina di precisione unendo l'interpretazione dell'intelligenza artificiale alla diagnostica complementare. In qualità di leader di mercato in questo ambito, Roche è impegnata nello sviluppo di innovazioni per la medicina personalizzata, ha dichiarato Jill German, responsabile di Roche Tissue Diagnostics, citato nel comunicato.

La collaborazione con PathAI dovrebbe consentire a rispondere meglio alle esigenze delle aziende bio-farmaceutiche e a fornire una soluzione «end-to-end» per lo sviluppo di terapie di precisione.

I dettagli finanziari dell'accordo non sono stati specificati.

