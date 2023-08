Le filiali di Rolex e Bucherer nella città vecchia di Lucerna (Foto archivio) Keystone

Il produttore di orologi Rolex acquisisce l'azienda leader nel settore dei beni di lusso lucernese Bucherer. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.

«A seguito della dichiarazione di Joerg Bucherer di vendere la propria attività, in assenza di eredi diretti, Rolex ha deciso di acquisire il rivenditore di orologi», si legge in un comunicato diramato oggi dalla società ginevrina. Bucherer continuerà a operare in modo indipendente mantenendo il proprio nome.

Da oltre 90 anni, tra i vari marchi di lusso, l'azienda lucernese vende orologi Rolex in 53 negozi. In 48 filiali è possibile trovare modelli del marchio Tudor, anch'essi prodotti da Rolex.

Stando alla nota, Bucherer gestisce gioiellerie e orologerie in Svizzera, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Danimarca e Austria. L'operazione tra le due aziende svizzere diventerà effettiva solo su approvazione della Commissione della concorrenza (COMCO).

Bucherer, con sede a Lucerna, impiega poco più di 2'400 persone. L'azienda ginevrina, peso massimo del settore, conta invece attualmente 14'000 dipendenti in tutto il mondo, di cui 9'000 in Svizzera.

daoe, ats