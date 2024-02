Ralph Müller sarà il nuovo Ceo di Ruag MRO Holding SA a partire dal primo marzo 2024. (Foto d'archivio) Keystone

Con effetto dal prossimo primo marzo, Ralph Müller assumerà la carica di Ceo presso Ruag MRO Holding SA, ha comunicato il gruppo in una nota odierna.

A passare il testimone a Müller, «Ceo esperto e di grande competenza», saranno Thomas Kipfer e Christian Priller, che lo scorso agosto avevano assunto la dirigenza ad interim, si legge nella nota.

Müller può vantare un'esperienza pluriennale in ruoli ai livelli più alti della gestione presso il Gruppo Schurter di Lucerna, azienda attiva mondialmente nel campo delle tecnologie, di cui è stato recentemente Ceo.

Con Müller a capo, Ruag MRO «continuerà a offrire un contributo essenziale alla sicurezza sovrana della Svizzera», continua il comunicato.

A Kipfer e Priller era stata affidata temporaneamente la carica in seguito all'abbandono da parte della Ceo precedente, Brigitte Beck, che aveva suscitato polemiche nel dibattito pubblico.

Nella primavera dell'anno scorso, infatti, Beck aveva rilasciato dichiarazioni che non sono andate a genio, per usare un eufemismo, al Dipartimento federale dell'economia (DEFR) e che avevano richiamato l'attenzione del capo dello stesso dipartimento, il consigliere federale Guy Parmelin. Beck aveva chiesto a Paesi come la Germania o la Spagna di ignorare il veto della Confederazione alla riesportazione di materiale da guerra svizzero in Ucraina.

nide