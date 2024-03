Sandoz è un marchio storico dell'industria farmaceutica svizzera. Keystone

Sandoz ha visto la redditività diminuire nel 2023, pur beneficiando di una crescita del fatturato.

L'ex divisione generici di Novartis ha visto le vendite salire (su base annua) del 6% a 9,6 miliardi di dollari (8,4 miliardi di franchi), mentre il risultato operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) si è contratto del 10% a 1,7 miliardi.

Da parte sua l'utile netto si è attestato a 953 milioni, in flessione del 22%, emerge dai dati diffusi oggi dal gruppo, i primi annuali come società a sé stante. Agli azionisti sarà proposto un dividendo di 0,45 franchi. Per l'anno in corso la dirigenza punta a una progressione dei ricavi di una percentuale a una cifra media.

La reazione della borsa non è stata di entusiasmo: in apertura l'azione Sandoz era in ribasso frazionale, in un mercato generalmente praticamente invariato. Dall'inizio di gennaio il titolo ha guadagnato il 3%. In un primo commento ai risultati un analista di Vontobel non si è mostrato sorpreso: «è più difficile raggiungere gli obiettivi in termini di margini che di crescita delle vendite», ha affermato.

Sandoz è un'azienda fondata nel 1886

Sandoz è stata fondata nel 1886 dal chimico Alfred Kern e dal commerciante Edouard Sandoz quale fabbrica di prodotti chimici Kern & Sandoz. La ragione sociale Sandoz SA venne adottata nel 1939 e dagli anni Cinquanta il settore farmaceutico divenne preponderante a livello di giro d'affari. Nel 1996 Sandoz si unì a Ciba per dare vita a Novartis, un colosso i cui ricavi oggi superano i 45 miliardi di dollari.

Nel 2003 Novartis ha poi riunito sotto il marchio Sandoz le sue aziende produttrici di farmaci generici. L'anno scorso Sandoz è però stata scorporata e il 4 ottobre è sbarcata in borsa, riottenendo la sua indipendenza. Al momento l'azienda dà lavoro a 20'000 dipendenti di oltre 100 nazionalità e produce farmaci per 800 milioni di pazienti. In portafoglio ha 1500 medicamenti.

hm, ats