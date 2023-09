Le vacanze scolastiche autunnali iniziate in numerosi cantoni della Svizzera interna hanno causato lunghe colonne sull'asse del San Gottardo in direzione sud: la coda di veicoli tra Erstfeld (UR) e Göschenen (UR) era di circa 14 chilometri poco dopo mezzogiorno. All'alba era già di 10.

Code molto lunghe. KEYSTONE/GAETAN BALLY

Come ha comunicato il Touring Club Svizzero (TCS) in un post su X (ex Twitter), a causa dei disagi alla circolazione gli automobilisti hanno impiegato quasi due ore e mezza in più per percorrere il tratto della A2 rispetto alle normali condizioni di traffico.

Le vacanze scolastiche sono iniziate sabato in undici cantoni e in alcuni comuni bernesi gli alunni avevano già lasciato la scuola la scorsa settimana. In altri nove cantoni le vacanze iniziano il prossimo fine settimana. Di conseguenza, ci si può aspettare di nuovo ingorghi presso il tunnel del San Gottardo.

trm, ats