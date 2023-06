Sandoz è un marchio storico dell'industria farmaceutica svizzera. Keystone

Fatturato in crescita, aumento degli utili e dividendi elevati: è quanto promette Sandoz agli investitori, dopo che l'attuale divisione generici di Novartis sarà scorporata e quotata in borsa, cosa che avverrà nel secondo semestre.

L'azienda vuole espandere ulteriormente la sua posizione di leader europeo nell'interessante mercato dei generici e dei biosimilari, ha indicato oggi il gruppo, che a New York presenta oggi gli obiettivi agli ambienti finanziari interessati.

Come si ricorderà un biosimilare è un farmaco biologico simile a quello di riferimento, il cui brevetto è scaduto: avendo processi produttivi differenti non è perfettamente identico al prodotto originale, a differenza del generico, che è considerato identico. Il primo viene ottenuto da una fonte biologica, il secondo in generale da un processo di sintesi chimica.

Sandoz punta a un incremento annuo delle vendite di un numero percentuale a una cifra media sia per il 2023 che per il medio termine (inteso dal 2024 al 2028). L'attuale pipeline di prodotti permetterà di far lievitare le vendite di 3 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

Il mix degli articoli si sta spostando sempre più verso biosimilari di alto valore e generici complessi, il che si riflette sulla redditività. Sandoz prevede quindi un margine Ebitda compreso fra il il 24 e il 26% sul medio periodo, rispetto al 18-19% stimato per quest'anno. Il 30-40% dell'utile netto sarà distribuito agli azionisti.

Altre informazioni verranno fornite in futuro

Ulteriori dettagli riguardo al calendario dello scorporo e della sbarco in borsa saranno forniti in un secondo tempo. Il mercato sembra aver apprezzato le novità odierne: in apertura il titolo Novartis è arrivato a guadagnare oltre l'1%, in un mercato che generalmente marciava sul posto. Dall'inizio dell'anno il valore ha guadagnato il 7%.

Sandoz è stata fondata dal chimico Alfred Kern e dal commerciante Edouard Sandoz nel 1886 quale fabbrica di prodotti chimici Kern & Sandoz. La ragione sociale Sandoz SA venne adottata nel 1939 e dagli anni 50 il settore farmaceutico divenne preponderante a livello di giro d'affari.

Uno dei momenti più importanti dell'impresa risale al 1986, quando scoppiò un incendio devastante nell'insediamento industriale di Schweizerhalle, che provocò gravi danni ecologici al fiume Reno. Nel 1996 Sandoz si unì a Ciba per dare vita a Novartis (un colosso oggi i cui ricavi oggi superano i 50 miliardi di dollari). Nel 2003 Novartis ha poi riunito sotto il marchio Sandoz le sue aziende produttrici di farmaci generici.

hm, ats