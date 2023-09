Sandoz ha un fatturato miliardario. Keystone

In procinto di diventare autonoma, Sandoz – attuale divisione generici di Novartis – ha pubblicato oggi una panoramica indipendente della sua performance semestrale, sotto forma di supplemento al prospetto di quotazione presso la borsa di Zurigo.

Stando a questi dati, il fatturato dei primi sei mesi dell'anno si è attestato a 4,8 miliardi di dollari (4,2 miliardi di franchi), in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'utile operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è invece sceso del 15% a 720 milioni di dollari e il risultato netto si è dimezzato a 236 milioni.

I generici rimangono di gran lunga la principale fonte di fatturato del gruppo, con 3,7 miliardi di dollari, mentre i biosimilari apportano 1,1 miliardi: questi ultimi stanno però crescendo a un ritmo di quattro volte più veloce delle attività tradizionali.

Come si ricorderà un biosimilare è un farmaco biologico simile a quello di riferimento, il cui brevetto è scaduto: avendo processi produttivi differenti non è perfettamente identico al prodotto originale, a differenza del generico, che è considerato identico. Il primo viene ottenuto da una fonte biologica, il secondo in generale da un processo di sintesi chimica.

Lo sbarco nella borsa di Zurigo intorno al 4 ottobre

Come già peraltro noto lo sbarco in borsa di Sandoz a Zurigo – con una replica della quotazione negli Stati Uniti – dovrebbe avvenire intorno al 4 ottobre. Gli azionisti saranno chiamati a votare sul tema in occasione dell'assemblea generale prevista per il 15 settembre. Il consiglio di amministrazione ha già formalmente approvato la scissione: Sandoz diventerà un'azienda completamente indipendente.

Sandoz è stata fondata dal chimico Alfred Kern e dal commerciante Edouard Sandoz nel 1886 quale fabbrica di prodotti chimici Kern & Sandoz. La ragione sociale Sandoz SA venne adottata nel 1939 e dagli anni 50 il settore farmaceutico divenne preponderante a livello di giro d'affari. Uno dei momenti più importanti dell'impresa risale al 1986, quando scoppiò un incendio devastante nell'insediamento industriale di Schweizerhalle, che provocò gravi danni ecologici al fiume Reno. Nel 1996 Sandoz si unì a Ciba per dare vita a Novartis (un colosso oggi i cui ricavi oggi superano i 50 miliardi di dollari). Nel 2003 Novartis ha poi riunito sotto il marchio Sandoz le sue aziende produttrici di farmaci generici.

hm, ats