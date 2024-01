L'azienda specializzata in farmaci generici Sandoz sta rubando la scena alla sua ex casa madre Novartis. (Foto simbolica) Keystone

Sandoz, l'ex divisione generici di Novartis da poco scorporata e quotata in borsa, ha acquistato negli Stati Uniti il farmaco biosimilare Cimerli, prodotto oculistico dell'azienda americana Coherus.

Il generico in questione rilevato dalla società farmaceutica è una «versione alternativa» del farmaco Lucentis – una soluzione da iniettare negli occhi contenente il principio attivo ranibizumab – prodotto proprio dalla casa madre Novartis.

Stando al comunicato diramato oggi da Sandoz, l'acquisto permette di rafforzare la posizione dell'azienda sul mercato statunitense e al contempo consolidare la propria posizione anche nel settore oculistico. L'accordo è stato siglato per un valore di 170 milioni di dollari (147,6 milioni di franchi), viene precisato nella nota.

Il farmaco Cimerli, approvato negli Stati Uniti nell'agosto 2022, è stato lanciato sul mercato nell'ottobre dello stesso anno e, come Lucentis, viene impiegato per trattare diverse patologie che derivano da un danno alla retina e che causano una diminuzione della vista.

Con il suo farmaco oculistico fuori brevetto, nei primi nove mesi del 2023 Novartis ha generato un fatturato pari a quasi 1,2 miliardi, un calo del 20% rispetto all'anno precedente. La multinazionale ha attribuito questo risultato alla concorrenza nel campo dei farmaci biosimilari.

La storia di Sandoz in breve

Sandoz è stata fondata nel 1886 dal chimico Alfred Kern e dal commerciante Edouard Sandoz quale fabbrica di prodotti chimici Kern & Sandoz. La ragione sociale Sandoz SA venne adottata nel 1939 e dagli anni Cinquanta il settore farmaceutico divenne preponderante a livello di giro d'affari.

Nel 1996 Sandoz si unì a Ciba per dare vita a Novartis, un colosso i cui ricavi oggi superano i 50 miliardi di dollari. Nel 2003 Novartis ha poi riunito sotto il marchio Sandoz le sue aziende produttrici di farmaci generici.

Il 4 ottobre dello scorso anno, però, Sandoz è stata scorporata ed è sbarcata in borsa, riottenendo la sua indipendenza. Al momento l'azienda dà lavoro a 22'000 dipendenti di oltre 100 nazionalità e produce farmaci per 500 milioni di pazienti. In portafoglio ha 1500 medicamenti.

daoe, ats