Schiaffo a Musk, la corte approva il processo rapido

Twitter ha fatto causa a Elon Musk per costringerlo ad acquistare la società che cinguetta al prezzo stabilito di 44 miliardi di dollari (foto d'archivio) Keystone

Il tribunale del Delaware dice sì alla richiesta di Twitter per un processo rapido contro Elon Musk. Lo riportano i media americani.

La decisione è uno schiaffo per il patron di Tesla, che premeva per un processo non prima di febbraio.

Twitter ha chiesto un procedimento rapido con inizio a settembre. La società che cinguetta ha fatto causa a Musk per costringerlo ad acquistare Twitter al prezzo stabilito di 44 miliardi di dollari.

SDA