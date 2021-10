Schindler torna ai livelli pre-pandemia, ma rallenta nel trimestre

Ogni giorno un miliardo e mezzo di persone usano i prodotti Schindler. Keystone

Schindler, colosso mondiale nel campo degli ascensori e delle scale mobili, ha visto gli affari tornare a livelli precedenti la pandemia nei primi nove mesi dell'anno.

Ma nel terzo trimestre ha subito anche un rallentamento della crescita, sulla scia delle difficoltà delle catene di approvvigionamento.

Stando ai dati diffusi oggi il gruppo lucernese ha realizzato un fatturato di 2,8 miliardi di franchi nel periodo luglio-settembre, in progressione dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2020; in valute locali l'incremento è però solo dello 0,4%. Il risultato operativo Ebit si è attestato a 306 milioni (-2,2%), mentre l'utile netto è sceso a 234 milioni (-0,4%).

Migliori – e di nuovo in linea con i tempi pre-Covid – si presentano gli affari nell'ottica dei primi nove mesi del 2021, che mostrano una crescita (sempre su base annua) sia a livello di ricavi (+7,4% a 8,3 miliardi di franchi) che di utili (+24% a 913 milioni l'Ebit, +26% a 689 milioni il guadagno netto).

Malgrado il rallentamento dell'ultimo trimestre la dirigenza guidata dal Ceo Thomas Oetterli ha confermato le previsioni per l'insieme dell'esercizio, che vertono su un incremento dei giro d'affari compreso fra il 4 e il 7% in valute locali, nonché su un utile netto di 840-900 milioni.

La reazione della borsa alle novità odierne non è stata positiva: i giornata l'azione nominativa è arrivata a perdere fino a quasi il 7%. A deludere gli analisti è la stata la debolezza della crescita della terza parte dell'anno, mentre le prospettive relative agli utili vengono viste con riserva perché ritenute influenzate da effetti straordinari.

Schindler è un marchio ben conosciuto anche al di fuori dei confini nazionali. L'azienda è nata nel 1874, inizialmente quale fabbricante di macchinari agricoli. Nel 1892 ha cominciato la produzione di ascensori elettrici, favorita dalla crescita del numero di alberghi registrata in quel periodo in Svizzera. La prima scala mobile è stata installata nel 1936. Oggi Schindler è una realtà che occupa 68'000 persone in oltre 100 nazioni. Il gruppo stima che le sue infrastrutture movimentano ogni giorno 1,5 miliardi di persone.

hm, ats