Ether è la criptovaluta gestita dalla piattaforma Ethereum.

La Sec, l'autorità americana di vigilanza dei mercati finanziari, approva il primo ETF in Ether, la seconda maggiore criptovaluta dopo il Bitcoin. Il via libera è arrivato a sorpresa per la comunità delle valute digitali, che si attendeva una bocciatura.

Per istituire i fondi in questione i fornitori interessati, come i colossi Blackrock e Fidelity, necessitano però ancora di un'autorizzazione individuale da parte dell'autorità, emerge dalle comunicazioni di ieri della Sec.

Lanciato nel 2015, Ether è attualmente la seconda valuta digitale per valore totale, con un valore stimato di oltre 455 miliardi di dollari. In gennaio, la Sec aveva ha autorizzato gli ETF indicizzati al bitcoin, scatenando un'ondata di entusiasmo per il token digitale.

