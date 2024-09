Le offerte di ristorazione sono una componente importante dei servizi. Keystone

Il fatturato nel settore dei servizi è risultato in calo in giugno in Svizzera, anche in se in maniera assai meno forte dei mesi precedenti.

SDA

Stando alle indicazioni odierne dell'Ufficio federale di statistica (UST) la flessione dei ricavi si è attestata allo 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2023.

A pesare sul dato complessivo, analogamente ai rilevamenti dei mesi prima, è stato il comparto commercio, nel quale rientrano anche le materie prime, che ha registrato una contrazione annua del 4,9%.

Tutti gli altri segmenti hanno registrato aumenti, che vanno dal +0,3% di trasporti e magazzinaggio al +12,7% delle attività immobiliari, passando dal +2,7% di alloggio e ristorazione, dal +5,5% di informazione e comunicazione, nonché dal +10,8% del ramo definito attività professionali, scientifiche e tecniche.

I dati indicati fanno parte di una nuova statistica che l'UST pubblica a scadenza mensile dal mese di giugno 2023.

L'universo di base è costituito dall'insieme delle imprese attive nel ramo dei servizi: le aziende di medie e grandi dimensioni vengono tutte interrogate, mentre per quelle più piccole viene selezionato un campione.

La partecipazione al rilevamento è obbligatoria.

hm, ats