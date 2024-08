L'industria ritrova una certa verve. Keystone

Il settore secondario svizzero mostra chiari segnali di ripresa.

Nel secondo trimestre il fatturato delle aziende attive nel ramo è salito – su base annua – del 6,4%, mentre la produzione ha beneficiato di un incremento del 4,7%, la progressione più forte dal terzo trimestre del 2021.

Disaggregando i dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) risulta che la produzione della sola industria è cresciuta dell'8,0% in aprile, dell'8,6% in maggio e del 5,6% in giugno. Complessivamente il trimestre per questo segmento si è chiuso con un +7,3%. Il ramo della costruzione risponde invece (sempre nell'ambito della produzione) con un aumento complessivo dello 0,8%, un dato frutto di passi in avanti sia nell'edilizia che nel genio civile.

Per quanto riguarda il giro d'affari l'espansione nell'industria è pari al 5,4% (aprile +8,5%, maggio +5,0%, giugno +3,4%), mentre nelle costruzioni si è assistito a un aumento dell'1,6%.

In relazione all'industria, la statistica si basa su un'indagine su un campione di 4500 stabilimenti, mentre nel comparto costruzioni le ditte interrogate sono 3800. Il parametro produzione è calcolato sulla base del fatturato, a cui vengono poi sottratti gli oneri di fabbricazione.

