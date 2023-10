Il leader nordcoreano Kim Jong Un, al centro, insieme alla sorella Kim Yo Jong, durante la visita in Russia lo scorso mese. (Foto archivio) Keystone

La Corea del Nord ha ripreso ad acquistare orologi di fascia alta e abiti firmati per Kim Jong-un e la sua famiglia a dispetto delle sanzioni internazionali.

È la valutazione del ministero dell'Unificazione sudcoreano, che ha in carico i rapporti con Pyongyang, secondo cui il leader e le persone a lui più vicine mostrano beni di lusso, comprati all'estero spesso del valore complessivo di milioni di dollari all'anno, senza più grandi remore, malgrado la popolazione soffra in gran parte di carenza alimentare cronica.

Le esportazioni di beni di lusso verso la Corea del Nord sono vietate dalle risoluzioni sulle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza dell'Onu nel 2006, ma il Paese eremita è riuscito a importare veicoli di lusso e beni di consumo, tra cui borse e orologi firmati francesi, nonché auto di alta gamma.

«Il volume delle merci importate si è ridotto durante la pandemia del Covid-19 a causa dei controlli alle frontiere, ma si è ripreso dalla seconda metà del 2022», ha riferito un funzionario ministeriale citato dalla Yonhap.

Orologi di lusso svizzeri

Le foto diffuse dai media statali mostrano spesso Kim e sua moglie Ri Sol-ju indossare orologi di lusso svizzeri. A settembre, anche la potente sorella del leader, Kim Yo-jung ha sfoggiato una costosa borsa di pelle nera, presumibilmente di Dior, durante la visita del leader in Russia. È noto anche che il leader del Nord utilizza i beni di lusso per gratificare i funzionari nordcoreani, in cambio della fedeltà.

«Kim regala auto di lusso ai funzionari che preferisce o a coloro che hanno ottenuto risultati speciali in campo militare» ha detto il funzionario. «Distribuisce anche orologi svizzeri o gli ultimi dispositivi elettronici in occasione di eventi che commemorano i compleanni della famiglia Kim o al congresso del partito».

SDA