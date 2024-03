I dati sui salari del 2022 mostrano grandi differenze tra settori e regioni. sda

La Confederazione ha presentato martedì gli ultimi dati sui salari della popolazione svizzera. blue News ha selezionato i risultati più importanti e significativi.

Hai fretta? blue News riassume per te La Confederazione ha presentato martedì i dati sui salari in Svizzera.

L'Ufficio federale di statistica ha utilizzato i dati di 35.000 aziende che hanno partecipato allo studio.

I numeri mostrano grandi differenze salariali a seconda del settore e della regione. Il Ticino è in fondo alla classifica. Mostra di più

L'Ufficio federale di statistica (UST) ha presentato martedì l'Indagine sulla struttura dei salari in Svizzera nel 2022. Sono stati pubblicati i dati relativi a quanto guadagnano gli svizzeri, quali sono i settori con paghe particolarmente elevate e quanto è grande il divario tra uomini e donne.

Per lo studio, l'UST ha utilizzato i dati di 35.000 aziende che hanno aderito alla ricerca. In totale sono stati analizzati 2,3 milioni di redditi.

blue News ha selezionato i sei risultati più importanti.

Quanto si guadagna in Svizzera?

Nel 2022, il salario lordo mediano per un lavoro a tempo pieno in Svizzera era di 6.788 franchi. Ciò significa che la metà degli svizzeri con un lavoro a tempo pieno guadagnava più di 6.788 franchi lordi, mentre l'altra metà di meno.

Un terzo dei dipendenti ha ricevuto pagamenti sottoforma di bonus. Il 12% dei salariati ha ricevuto una paga bassa, cioè uno stipendio lordo, inferiore a 4.525 franchi.

Il 10% dei dipendenti con i salari più bassi guadagnava meno di 4.487 franchi al mese, mentre il 10% meglio retribuito ne riceveva oltre 12.178.

Quali sono i settori dove si guadagna di più?

Secondo l'UST, ci sono grandi differenze tra i settori. Ad esempio, i salari nell'informatica (9.412 franchi), nell'industria farmaceutica (10.296), nelle banche (10.491) e nell'industria del tabacco (13.299) erano significativamente più alti del salario mediano.

Settori come l'edilizia (6.410 franchi), l'aviazione (6.980 franchi), l'industria metalmeccanica (7.245 franchi) e il commercio all'ingrosso (7.414 franchi) si collocano al centro della scala salariale.

In quali settori si guadagna di meno?

Alla base della piramide salariale si trovano il commercio al dettaglio (5.095 franchi), l'industria della ristorazione (4.601) e i dipendenti del settore ricettivo (4.572).

Ancora più sotto ci sono i dipendenti dei servizi alla persona. Questo settore comprende, ad esempio, parrucchieri ed estetisti. Il salario mediano è di soli 4.384 franchi.

Quanto si guadagna nei vari Cantoni?

Ci sono anche grandi differenze tra i Cantoni, come dimostrano le statistiche pubblicate martedì dall'UST. I dipendenti della regione di Zurigo, della regione del Lago di Ginevra e della Svizzera nordoccidentale guadagnano di più.

Qui gli stipendi mediani lordi oscillano tra gli 11.758 e i 10.715 franchi.

Il Ticino si colloca all'estremità inferiore della scala salariale. Lo stipendio mediano è di 8.755 franchi per le posizioni dirigenziali e di 5.184 per quelle non dirigenziali.

Quanto è grande il divario retributivo tra uomini e donne?

Più piccolo di prima, ma ancora grande. «Il divario salariale è in costante diminuzione, ma c'è ancora una differenza», ha dichiarato Didier Froidevaux, responsabile della sezione salari e condizioni di lavoro dell'UST, alla conferenza stampa di martedì.

Se nel 2018 il divario salariale era dell'11,5%, nel 2022 era ancora del 9,5%. Secondo l'UST, le differenze specifiche per genere possono essere in parte spiegate dai diversi livelli di istruzione o da quello della responsabilità sul posto di lavoro.

Più alto è il livello gerarchico, maggiore è il divario retributivo tra i sessi. Nel 2022, le donne che occupavano posti di lavoro con un alto livello di responsabilità guadagnavano 9.565 franchi lordi al mese, mentre gli uomini allo stesso livello ne ricevevano 11.212, il che corrisponde a una differenza del 14,7%. Anche questa cifra è diminuita.

I bonus continuano ad aumentare

Un terzo dei dipendenti ha ricevuto un bonus nel 2022. È salito in media a 11.670 franchi rispetto ai 10.142 franchi del 2020.

L'importo dei bonus variava significativamente a seconda del settore e del livello di responsabilità nell'azienda.

I dirigenti della pubblica amministrazione hanno ricevuto in media 4.792 franchi, quelli del commercio al dettaglio 22.111, quelli dell'industria meccanica 47.097, quelli del commercio all'ingrosso 96.416, quelli delle banche 146.100 e quelli dell'industria del tabacco 293.830.

Anche le persone senza responsabilità manageriali hanno ricevuto dei bonus. Ma erano significativamente più bassi, con una media di 4.870 franchi all'anno.