SIG produce imballaggi di alta qualità. Keystone

Esercizio 2023 positivo per SIG: il gruppo industriale sciaffusano attivo nel settore dell'imballaggio e dei relativi macchinari ha visto lievitare le vendite e migliorare la redditività. Il dividendo sarà ritoccato al rialzo. La borsa ha reagito bene.

Stando ai dati diffusi oggi la società ha conseguito ricavi per 3,2 miliardi di euro (3,1 miliardi di franchi), in progressione del 16% rispetto al 2022. In valute locali l'incremento si è attestato al 19%, mentre la crescita organica è stata del 7%. Il risultato rettificato a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è salito del 23% a 803 milioni, mentre l'utile netto – pure rettificato – ha toccato 318 milioni (+11%).

Secondo quanto indicato successivamente ai media dal Ceo Samuel Sigrist la crescita del giro d'affari è avvenuta soprattutto grazie all'aumento dei prezzi. I volumi venduti non sono infatti cambiati di molto, specialmente nel settore centrale delle confezioni asettiche in cartone. Il motivo è che i consumatori hanno risparmiato anche sui prodotti di uso quotidiano sulla scia dell'inflazione.

In questo contesto SIG ha però beneficiato ancora una volta del fatto che le proprie macchine possono essere adattate rapidamente: l'impresa si è quindi rivelata il partner ideale per quelle aziende che hanno voluto offrire i loro prodotti in confezioni più piccole allo stesso prezzo, a causa del rincaro. Secondo Sigrisgt il gruppo ha quindi conquistato quote di mercato.

Azienda che ha scritto la storia dell'industria svizzera

Gli analisti hanno accolto con favore i dati e l'annuncio del piccolo versamento supplementare agli azionisti: vengono proposti 0,48 franchi, a fronte dei 0,47 dell'esercizio precedente. L'effetto in borsa non è mancato: nel pomeriggio il titolo SIG guadagnava circa il 4% nell'ambito di un mercato generalmente poco mosso. La performance rimane comunque ancora negativa se vista nell'ottica dell'andamento dall'inizio dell'anno (-10%) o nelle ultime 52 settimane (-13%).

SIG è la veste attuale della Schweizerische Industrie-Gesellschaft, società fondata nel 1853 a Neuhausen am Rheinfall (SH). L'azienda ha scritto la storia dell'industria svizzera, producendo in particolare vagoni, treni e armi da fuoco: dai suoi stabilimenti sono per esempio usciti il fucile d'assalto Fass 57 e – fino al 2000 – il Fass 90, ma anche le famose pistole SIG. Oggi SIG è una realtà che si concentra su un comparto totalmente diverso e che con oltre 9000 dipendenti è attiva in più di 100 paesi.

