Signa Retail Selection si trova in moratoria concordataria provvisoria.

La società zurighese che fa capo al gruppo immobiliare austriaco Signa, in gravi difficoltà, e che controlla il 50% dei grandi magazzini Globus (l'altra metà è in mano al gruppo tailandese Central Group) ha ottenuto il via libera dal competente tribunale distrettuale di Zurigo.

«Questo passo consente al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, in collaborazione con l'amministratore, di liquidare l'azienda in modo organizzato e trasparente, indipendentemente dalle insolvenze del resto del gruppo Signa», afferma il presidente del Cda Christian Wenger, citato in un comunicato odierno. La società prevede di poter saldare tutte le passività esterne e di vendere le attività in un processo ben organizzato e strutturato nei prossimi mesi.

Intanto Globus, malgrado l'insolvenza di Signa, non si trova in pericolo, afferma il Ceo dell'ex filiale di Migros, Franco Savastano. «La liquidità è assicurata e l'attività operativa sta andando bene», ha affermato il dirigente ai microfoni di Tele Züri.

