Sika acquista tedesca MBCC, operazione miliardaria

Sika si dice sicura che la transazione otterrà il via libera dalle autorità competenti. Keystone

Importante operazione per Sika, che accelera la propria dinamica di crescita acquistando la tedesca MBCC Group, il cui valore è stimato in 5,5 miliardi di franchi.

La società con sede a Baar (ZG) attiva nelle specialità chimiche intende così portare dal 2023 il suo fatturato a 13 miliardi.

Basata a Mannheim, l'ex filiale del gigante chimico tedesco BASF si occupa di prodotti per l'edilizia. Impiega circa 7500 dipendenti e per quest'anno punta a un volume d'affari di 2,7 miliardi di euro, scrive Sika in una nota odierna.

Il gruppo svizzero ha firmato un accordo vincolante con l'attuale proprietario, una filiale della società di investimenti Lone Star Fund. La finalizzazione della transazione, per la quale Sika si dice sicura di ottenere l'okay dalle autorità competenti, è attesa nella seconda metà del 2022.

Si prevede che l'acquisizione generi sinergie annuali fra i 160 e i 180 milioni di franchi. Essa completerà ed espanderà l'offerta di Sika in quattro delle cinque tecnologie principali e in sette degli otto mercati di riferimento, oltre a rafforzare la presenza geografica dell'azienda, sottolinea l'impresa del canton Zugo.

La novità creerà valore per i possessori dei titoli di Sika. Dal primo anno finanziario completo dopo la chiusura dell'operazione, l'accordo avrà infatti un impatto positivo significativo sugli utili per azione.

