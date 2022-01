Sika: fatturato in forte crescita nel 2021

Fatturato in forte progressione per Sika nel 2021 Keystone

Sika ha segnato un nuovo record delle vendite nel 2021, ha comunicato oggi lo stesso gruppo con sede a Baar (ZG), attivo nelle specialità chimiche con prodotti per l'edilizia.

L'anno scorso il fatturato è cresciuto del 17,3% (17,1% in valuta locale) a 9,24 miliardi di franchi.

Il gruppo supera così le previsioni degli analisti interpellati dall'agenzia finanziaria AWP, che si aspettavano un giro d'affari medio di 9,15 miliardi.

In un ambiente caratterizzato da vari lockdown temporanei, Sika ha registrato una crescita delle vendite superiore al mercato in tutte le regioni. Nonostante la pandemia di Covid -19 e le strozzature nell'approvvigionamento delle materie prime, il fatturato è aumentato in modo significativo, si legge nel comunicato.

In dettaglio, la crescita organica ha rappresentato il 15,1% e le acquisizioni aziendali hanno contribuito per il 2%.

Sika è fiducioso per il futuro. Per il 2021, si aspetta un aumento dell'utile operativo (EBIT) e un margine EBIT del 15%.

Il gruppo conferma inoltre i suoi obiettivi strategici per il 2023. Sika intente crescere annualmente del 6-8% in valuta locale. Dal 2021, l'azienda mira ad aumentare il suo margine EBIT al 15-18%.

