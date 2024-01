SIX è una realtà importante della finanza elvetica. Keystone

Una banca dati climatica globale, che tiene conto delle emissioni inquinanti dichiarate o simulate di 33'000 aziende in tutto il mondo: è la nuova offerta di SIX, il gruppo finanziario zurighese che tra le altre cose gestisce la borsa svizzera.

I nuovi set di dati specifici sul clima ampliano la copertura esistente di SIX riguardo a informazioni fondamentali in materia ESG (environmental, social and governance, cioè principi ambientali, sociali e di buon governo d'impresa), indica SIX in un comunicato odierno.

Allo stesso tempo aiutano gli operatori di mercato a soddisfare i requisiti normativi relativi al clima e ad adottare decisioni di investimento più informate.

L'offerta di SIX combina le indicazioni relative agli impatti climatici formulate da fornitori di primo piano quali MSCI e Inrate. Inoltre il gruppo elvetico ha recentemente stipulato un accordo con la piattaforma globale di divulgazione ambientale CDP (Carbon Disclosure Project) per ottenere l'accesso a parametri completi sulle emissioni globali di gas a effetto serra in vari settori.

«Comprendere, misurare e gestire i rischi e le opportunità climatiche e il loro impatto sulle decisioni di investimento è fondamentale sia per gli operatori di mercato che per i responsabili politici», afferma Martina Macpherson, responsabile strategia e gestione dei prodotti ESG di SIX, citata in un comunicato.

«Con l'aumento del monitoraggio e della rendicontazione dei rischi climatici a livello globale il costo della conformità sta aumentando», osserva la dirigente. «Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti dati, servizi e soluzioni ESG di alta qualità e perfettamente integrati».

La società SIX è nata all'inizio del 2008 dalla fusione fra SWX Group, Telekurs Group e SIS Group. È specialista nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture per le borse svizzere e spagnole, nei servizi bancari e nell'informazione finanziaria.

Inizialmente nota come Swiss Financial Market Services, ha assunto il nuovo nome – una sigla che si rifà all'espressione Swiss Infrastructure and Exchange – nel settembre dello stesso anno. SIX è di proprietà dei suoi stessi utenti, 120 banche, ed è presente in 20 paesi con circa 4000 dipendenti. Nel 2022 ha realizzato ricavi per 1,5 miliardi di franchi.

hm, ats