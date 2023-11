Le vendite stanno diminuendo. Keystone

Il mercato europeo degli smartphone è diminuito dell'11% su base annua nel terzo trimestre del 2023, secondo i più recenti dati degli analisti di Counterpoint Research, società di consulenza con sede a Hong Kong.

L'Europa occidentale è scesa dell'8%, indicando una leggera ripresa rispetto al calo del 14% del trimestre precedente. Tuttavia, l'Europa orientale ha registrato una contrazione del 15% a causa delle continue sfide economiche e geopolitiche. La flessione dell'11% registrata è la peggiore, per un terzo trimestre, dal 2011.

«Il terzo trimestre del 2023 ha registrato le spedizioni di smartphone più basse dal 2011», afferma Harshit Rastogi, analista di Counterpoint Research, citato in una nota. Tuttavia, alcuni produttori sono riusciti a prendere piede, in particolare i marchi locali in Russia, mentre Honor risale in Europa occidentale».

I grandi lanci di prodotti attenuano il calo

In quanto ai marchi, le spedizioni di Samsung sono calate del 15% su base annua raggiungendo il valore più basso dal 2011. E questo nonostante il buon risultato riscontrato dei telefoni pieghevoli lanciati a fine luglio.

Apple ottiene una quota di mercato del 24%, a fronte di un -3% di spedizioni nel periodo: per la mela, il dato peggiore dal terzo trimestre del 2014. Xiaomi è diminuita del 13% nel terzo trimestre del 2023 ma rimane il principale operatore nell'Europa orientale, conquistando il 35% del mercato.

«Mentre il mercato continua a diminuire, lanci importanti come la serie iPhone 15 e i pieghevoli di quinta generazione di Samsung hanno attenuato il calo», commenta il direttore di Counterpoint Research, Jan Stryjak. «Il tasso di contrazione sta rallentando e, anche se non prevediamo ancora un ritorno alla crescita, siamo ottimisti su una fine d'anno migliore».

