La Trump Organization ha la sua sede nella Trump Tower di New York. Keystone

La Trump Organization sbarca in Arabia Saudita: la società dell'ex presidente americano Donald Trump ha annunciato che costruirà un grattacielo di lusso a Jeddah in collaborazione con Dar Global, impresa con sede a Dubai.

Per la Trump Organization di tratta del primo grande progetto in Arabia Saudita che segue solo di qualche giorno l'annuncio per un hotel di lusso in Oman, sempre insieme a Dar Global. Le nuove iniziative in Medio Oriente potrebbero creare potenziali conflitti di interesse nel caso in cui Trump fosse eletto.

