Spar apre il suo primo maxi-supermercato

Fare acquisti deve essere un'esperienza sensuale, affermano i vertici di Spar. Keystone

Spar Svizzera entra oggi in una nuova era: la catena di supermercati presente con un punto vendita anche a Lugano ha aperto a Schänis (SG) un cosiddetto Eurospar, cioè un negozio di grandi dimensioni.

Su una superficie di circa 1200 metri quadrati vengono offerti 15'000 articoli alimentari e non, con annessi bar e spaccio aperto anche in tarda serata nonché nei giorni festivi, spiega la società in un comunicato odierno.

«Lo shopping non deve solo soddisfare il bisogno di cibo e di articoli di uso quotidiano, deve essere anche un'esperienza sensuale», afferma il Ceo di Spar Svizzera Rob Philipson, citato nella nota. L'impresa punta ad aprire nei prossimi anni altri Eurospar, in numero da otto a quindici.

Spar gestisce circa 200 punti vendita in Svizzera, di cui diversi anche nei Grigioni ma uno solo in Ticino. Ha in organico oltre 2000 impieghi.

Storia ultracentenaria

L'impresa fa risalire le sue origini al 1761, quando venne fondata un'azienda a San Gallo che vendeva tè, caffè, cioccolata, spezie, altre merci di importazioni e ulteriori articoli. Questa entità ha sottoscritto nel 1989 una licenza con Spar International, un'organizzazione i cui inizi sono da ricercarsi nel 1932, quando l'imprenditore olandese Adriaan van Well fondò la prima cooperativa. È seguita un'espansione in numerosi cantoni.

Nel 2016 Spar Sudafrica ha rilevato la maggioranza delle azioni della società elvetica. L'anno scorso SPAR Group Ltd. (il gruppo sudafricano di cui fa appunto parte la componente svizzera) ha realizzato un fatturato di 7,4 miliardi di franchi.

L'abete che compare sulle insegne dei supermercati Spar ha pure lui il suo perché. Il nome della società si rifà infatti a un motto in olandese: «Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig», cioè «lavorando insieme in armonia, tutti ne beneficiano regolarmente». Le prime lettere formano l'espressione «De Spar», cioè «l'abete».