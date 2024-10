In quasi tutte le regioni della Svizzera, i costi degli affitti degli appartamenti di recente costruzione sono rimasti stabili o hanno fatto registrare una leggere diminuzione. (Foto simbolica) Keystone

Gli affitti degli appartamenti di nuova costruzione sono rimasti stabili o sono leggermente diminuiti in quasi tutte le regioni della Svizzera nel terzo trimestre rispetto a quello precedente. Nel confronto su base annua sono tuttavia aumentati significativamente.

SDA

Come si legge in una nota odierna della società di consulenza immobiliare Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE), nella Confederazione gli affitti per le nuove costruzioni nel complesso sono diminuiti dello 0,7% rispetto al periodo aprile-giugno.

La diminuzione nel caso degli alloggi più vecchi è stata dello 0,3%. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, tuttavia, gli affitti sono aumentati in modo significativo: in dettaglio si tratta del 5,0% sia per gli appartamenti nuovi che per quelli vecchi.

Uno sguardo alle regioni mostra una tendenza prevalentemente stabile o in calo rispetto al trimestre precedente. Solo la regione dello «spazio alpino» ha registrato un aumento dei prezzi (+1,1%). Quelle di Zurigo (-1,0%), del Lemano (-0,9%) e dell'Altopiano centrale (-0,8%), ad esempio, hanno registrato un calo. In Ticino le pigioni sono diminuite dello 0,4%, nella Svizzera orientale, che comprende anche i Grigioni, sono rimaste stabili (variazione dello 0,0%).

Anche i canoni di locazione degli uffici di nuova occupazione hanno subito un lieve calo rispetto al trimestre precedente (-0,6%). Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, la tendenza è rimasta stabile (+0,1%). Sono stati registrati aumenti nelle regioni del Lemano (+2,1%) e della Svizzera orientale (+1,1%). Gli affitti degli uffici sono invece diminuiti a Basilea (-2,2%), Zurigo (-1,3%) e in Ticino (-0,9%).

nide