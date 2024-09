La locomotiva è all'avanguardia. Keystone

Importante commessa per Stadler Rail: il costruttore ferroviario turgoviese si è aggiudicato la fornitura alle FFS di un massimo di 129 nuove locomotive di tipo Bo'Bo' destinate al traffico merci.

I locomotori sostituiranno gradualmente quelli di vecchia generazione, il cui potenziale è stato sfruttato a fondo, si legge in un comunicato diffuso dalle Ferrovie federali. I moderni veicoli saranno consegnati gradualmente fra l'autunno 2027 e il 2035. In un primo lotto, la società di trasporto acquisterà 36 locomotive, con un'opzione per altre 93.

Quella di Stadler è una delle locomotive ad alte prestazioni più leggere presenti sul mercato, sottolineano le FFS. Le sue performance sono elevate: può trainare circa un terzo di carico in più rispetto alla locomotiva Re420 a quattro assi in uso oggi. Allo stesso tempo, la macchina è molto efficiente e richiede meno energia di altre locomotive, pur offrendo prestazioni superiori.

La locomotiva ordinata è una novità che viene lanciata sul mercato per la prima volta. Oltre alla trazione elettrica, una parte dei veicoli ha anche una trazione a batteria (il cosiddetto modulo ultimo miglio), che consente di circolare su binari senza linea di contatto. In questo modo può coprire anche i primi e gli ultimi chilometri, dal ritiro alla consegna della merce al cliente, eliminando l'intervento di locomotive di manovra. Saranno dotati di modulo ultimo miglio 22 veicoli sui 36 della prima tranche.

L'acquisto fa parte di una strategia a lungo termine che prevede il rinnovo entro il 2050 di tutto il materiale rotabile del traffico merci delle FFS, comprese le locomotive di manovra e i carri merci, con l'obiettivo di standardizzare la flotta. Oggi FFS Cargo possiede 200 locomotive di linea di cinque tipi diversi: in futuro dovrebbe essere utilizzato un solo modello. Invece degli attuali 27 tipi di carri, il portafoglio comprenderà tre carri standard e un tipo di locomotiva di manovra. La standardizzazione e la manutenzione accelerata e più efficiente dei nuovi veicoli ridurranno i costi di esercizio della flotta merci di circa il 60%, si dicono convinte le FFS.

«Abbiamo utilizzato tutta l'esperienza acquisita con le precedenti famiglie di locomotive di successo per offrire una soluzione di nuova generazione per il trasporto ferroviario con la nuova locomotiva Bo'Bo'», afferma Iñigo Parra, dirigente di Stadler Rail, citato in un comunicato del gruppo con sede a Bussnang (TG). «Sono convinto che stabilirà un nuovo standard in questo segmento».

La borsa ha reagito con favore alle novità odierne: alle 10.30 l'azione Stadler Rail guadagnava il 2,5%. Dall'inizio di gennaio la performance è però negativa nella misura del 15%.

Stadler Rail fa risalire le sue origini allo studio di ingegneria fondato da Ernst Stadler nel 1942 a Zurigo. Nel 1989 contava 18 dipendenti: oggi è una realtà con un organico di 14'000 persone e stabilimenti in vari paesi. L'impresa fabbrica una vasta gamma di materiale rotabile che va dai treni ad alta velocità ai convogli regionali, passando dai tram e dai vettori per le metropolitane. In Ticino, oltre che per i convogli della rete Tilo e per i treni di lunga percorrenza sulla linea del San Gottardo, il marchio è noto anche per i Tramlink che circolano sui binari fra Lugano e Ponte Tresa.

