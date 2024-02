Grosso contratto per il costruttore turgoviese. Keystone

Primo ordine nella regione del Golfo Persico per il costruttore ferroviario turgoviese Stadler Rail. L'azienda ha infatti concluso un accordo con la compagnia nazionale saudita Saudi Arabia Railways (SAR) dal valore di circa 600 milioni di franchi.

L'impresa elvetica consegnerà dieci treni lunghi 175 metri e che possono accogliere 320 passeggeri, si legge in un comunicato diffuso oggi in serata. Il contratto prevede inoltre un'opzione per ulteriori dieci convogli.

Stadler Rail ha vinto una gara d'appalto internazionale per assicurarsi l'ordine, che comprende pure la manutenzione dei convogli e la fornitura di parti di ricambio per un periodo di dieci anni. I treni, precisa il costruttore, saranno appositamente equipaggiati per adattarsi alle condizioni climatiche e ambientali dello Stato desertico.

La SAR programma di utilizzarli principalmente sulla rete ferroviaria orientale per aumentare le capacità tra la capitale Riad e altri centri urbani. Alla firma del contratto erano presenti anche il ministro dei trasporti saudita e presidente del consiglio d'amministrazione della compagnia Saleh bin Nasser Al-Jasser e il consigliere federale Guy Parmelin.

