Stadler Rail ha ormai un'importanza continentale. Keystone

Stadler Rail amplia le sue capacità in Germania: il costruttore ferroviario turgoviese intende costruire un nuovo centro per la messa in servizio dei treni a nord di Berlino.

A tal fine la società ha acquistato un terreno di circa 46'000 metri quadrati a Hennigsdorf, nel Land del Brandeburgo.

Stando alle comunicazioni odierne sul posto Stadler Rail attiverà i convogli prodotti nello stabilimento di Berlino-Pankow. Entro il 2027 i capannoni esistenti a Hennigsdorf saranno ristrutturati e ampliati e sarà costruita una nuova struttura per i test di accettazione dei clienti.

In futuro 128 dipendenti lavoreranno per Stadler Rail a Hennigsdorf. Il nuovo centro sostituirà il precedente di Velten (pure in Brandenburgo), che sarà convertito in un'unità per effettuare i lavori di manutenzioni dei treni. L'impresa non ha fornito dettagli riguardo agli aspetti finanziari degli investimenti.

hm, ats