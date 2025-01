Si torna a lavorare a tempo pieno. Keystone

Stadler Rail revocherà la settimana prossima il lavoro ridotto di circa 120 dipendenti dello stabilimento di Altenrhein (SG).

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Le maestranze, che attualmente sono attive a circa il 50%, potranno tornare a pieno regime lunedì, ha indicato oggi all'agenzia Awp un portavoce del costruttore ferroviario turgoviese confermando una notizia pubblicata dal St. Galler Tagblatt.

Il regime di disoccupazione parziale ha interessato solo una piccola parte della forza lavoro sul posto, che è composta da oltre 1700 persone. Era stato deciso in seguito ai ritardi nelle consegne del fornitore di alluminio Constellium, società vallesana la cui produzione era stata gravemente compromessa dalle inondazioni che hanno colpito il cantone. Come si ricorderà l'alluminio è componente essenziale dei treni Stadler.

Le forniture sono riprese, ma stando all'addetto stampa sarà necessario attendere sino all'estate del 2025 per recuperare il ritardo accumulato, con conseguenti rallentamenti nelle consegne di materiale ferroviario che varieranno da poche settimane a diversi mesi, in singoli casi. Durante il periodo di lavoro ridotto il personale non si è visto decurtare la busta paga: l'azienda ha infatti compensato l'importo non finanziato dalle indennità, ha precisato il portavoce.