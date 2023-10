Ordine per Stadler Rail dall'Austria per circa 186 milioni di franchi Keystone

Il costruttore ferroviario turgoviese Stadler Rail ha ricevuto un'altra commessa dall'Austria. Le ferrovie austriache (ÖBB) hanno ordinato 16 nuovi treni elettrici a batteria. Tuttavia, l'ordine potrebbe raggiungere un volume significativamente più elevato.

Le ÖBB utilizzeranno i nuovi treni «Cityjet» per la Kamptalbahn della Bassa Austria, ha comunicato oggi Stadler. La circolazione di questi treni è possibile sia su linee elettrificate che non elettrificate. La messa in servizio dei treni è prevista a partire dal 2028.

L'ordine ha un valore di 194 milioni di euro (circa 186 milioni di franchi). L'accordo quadro firmato da ÖBB con Stadler, tuttavia, consente di ordinare fino a 120 treni elettrici a batteria. Il volume totale dell'ordine potrebbe quindi salire a 1,3 miliardi di euro.

ev