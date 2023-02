Stazione rifornimento idrogeno in autostrada, prima in Svizzera

L'area di Grauholz offrirà anche il rifornimento di idrogeno. Keystone

Prima stazione di servizio con idrogeno su un'autostrada: sarà quella dell'aerea di Grauholz, sull'A1 nei pressi di Berna. L'impianto sarà gestito dalla società energetica Socar.

«L'idrogeno offre le condizioni ideali per ridurre in modo sostenibile le emissioni di CO2 nel traffico stradale», afferma il Ceo di Socar Edgar Bachmann, citato in un comunicato odierno. In tal modo l'impresa fornisce «un importante contributo alla mobilità sostenibile e quindi alla transizione energetica».

A partire da maggio la stazione situata sul territorio di Ittigen (BE) comprenderà anche un distributore di idrogeno per auto e uno per camion. Secondo Socar un grande potenziale è rappresentato proprio dagli autocarri.

«Siamo convinti che l'idrogeno svolgerà un ruolo importante nel mix energetico del prossimo futuro», prosegue Bachmann. Socar vuole quindi aprire altre analoghe stazioni nei prossimi anni. L'impresa sta in particolare lavorando i progetti concernenti le aree di rifornimento di Fuchsberg Nord e Sud, sull'autostrada A3 nei pressi di Wollerau (SZ).

hm, ats