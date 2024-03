Due terzi degli svizzeri ritiene che le aziende abbiano il dovere di rendere il Paese più sostenibile (foto simbolica) Keystone

Più della metà degli svizzeri chiede più sostenibilità alle imprese e allo Stato. Ma anche i consumatori dovrebbero esercitare una maggiore influenza.

È la conclusione di un'indagine pubblicata oggi dalla società di consulenza Deloitte per la quale sono state intervistate 1900 persone residenti in Svizzera.

In generale, due terzi degli intervistati ritiene che le aziende abbiano il dovere di rendere il Paese più sostenibile. Il 61% considera che la responsabilità sia dello Stato e il 53% dei consumatori.

Secondo Liza Engel, responsabile della sostenibilità presso Deloitte Svizzera, questo porta a un dilemma. «I consumatori aspettano che le aziende e il governo agiscano, mentre le aziende e il governo aspettano che sia la domanda dei consumatori a promuovere il cambiamento».

Le aziende dovrebbero emettere meno CO2

Meno chiaro è invece quali misure gli intervistati si aspettano che le aziende adottino. La maggior parte ritiene che le imprese dovrebbero utilizzare materiali più ecologici (57%), emettere meno gas serra (51%) e offrire prodotti più sostenibili (51%).

Circa la metà degli intervistati sostengono sovvenzioni statali per comportamenti più ecologici e sostenibili. Ad esempio, una detrazione fiscale per i pendolari in bicicletta o il sovvenzionamento di alimenti vegani.

Gli intervistati sono inoltre a favore degli investimenti nella ricerca (46%) e nella formazione e sensibilizzazione (42%) per un comportamento sostenibile. Le persone interrogate si sono dimostrate poco inclini a una regolamentazione aggiuntiva per imprese e consumatori (29%) e alla tassazione dei prodotti meno sostenibili (27%).

Rendere i consumi più sostenibili

Circa tre quarti degli intervistati ha dichiarato di voler rendere il proprio comportamento più sostenibile nei prossimi dodici mesi, soprattutto i giovani e gli abitanti delle città.

Per quanto riguarda l'alimentazione, il 57% vuole diventare più sostenibile, ad esempio mangiando meno carne. Circa la metà degli intervistati vuole rendere i propri consumi più ecologici, consumando meno beni e servizi. Il 48% vuole risparmiare energia e acqua.

SDA