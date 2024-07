Diminuiscono gli straordinari, aumentano le assenze. Keystone

Nel 2023 gli svizzeri hanno lavorato in media 40 ore e 12 minuti (40h12) alla settimana, cioè esattamente quanto nel 2022, ma 46 minuti in meno del 2018.

Il dato complessivo si compone di una durata contrattuale 41h43, a cui vanno aggiunti 0h40 di straordinari e tolti 2h11 di assenze, emerge dalle tabelle pubblicate oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST). Rispetto a cinque anni or sono sono diminuiti il tempo di lavoro per contratto (-9 minuti) e gli straordinari (-15 minuti), ma sono aumentate le assenze (+22 minuti).

Nello stesso periodo le ferie sono aumentate di 0,3 giorni, raggiungendo una media di 5,2 settimane all'anno. Nel 2023 i dipendenti fra i 20 e i 49 anni disponevano di 5,0 settimane di vacanze, contro le 5,5 dei 15-19enni e le 5,6 dei 50-64enni.

Per poter effettuare raffronti sul piano internazionale l'UST adegua il metodo di calcolo (nell'Ue vengono considerate le ore effettive durante una settimana di riferimento, ma chi dichiara di non aver lavorato in tale periodo viene escluso dalla statistica).

Calcolata in questo senso, la durata settimanale effettiva di impiego dei dipendenti a tempo pieno in Svizzera nel 2023 ammontava a 42h33, valore che pone la Confederazione in testa rispetto agli altri paesi europei, Italia (37h38) e Germania (38h26) in primis, con la Finlandia (36h29) che presenta il dato più basso.

Se si guarda invece alle durate effettive – tenendo cioè conto dei tempi parziali – la repubblica di Guglielmo Tell, con 35h30, si colloca fra le nazioni con i valori più contenuti. Ultimo dato da sottolineare: complessivamente i lavoratori elvetici hanno messo a referto l'anno scorso 8,1 miliardi di ore di lavoro, con un incremento dell'1,8% rispetto al 2022, progressione che sale al +2,8% se si toglie l'influsso delle festività infrasettimanali.

