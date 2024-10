PostFinance osserva i volumi dei pagamenti con carta. Keystone

Gli svizzeri stanno spendendo un po' di più: in settembre l'indicatore dei consumi - calcolato da PostFinance sulla base dei pagamenti con carta dei suoi clienti - è salito dello 0,5% rispetto allo stesso mese del 2023.

SDA

La progressione fa seguito alle contrazioni di agosto (-0,1%) e luglio (-2,4%) ed è la più marcata dallo scorso febbraio (+1,5%).

I consumatori appaiono di nuovo un po' più fiduciosi, ma permane una certa reticenza, particolarmente evidente nella spesa per i beni quotidiani di consumo nonché per i trattamenti di bellezza e benessere, commentano gli esperti della filiale finanziaria della Posta in un comunicato.

Ogni mese PostFinance valuta in forma anonima le operazioni di pagamento dei suoi 2,5 milioni di clienti.

L'indicatore di consumo così calcolato mostra la variazione della spesa dei consumatori su base annua, aggiustata per tenere conto degli effetti dei differenti giorni di vendita e festivi.

hm, ats