Il Ceo Dieter Vranckx è in partenza. Keystone

Swiss allarga la direzione, designa un nuovo responsabile delle finanze (CFO) e rimane alla ricerca del prossimo Ceo.

La compagnia aerea ha indicato oggi la nomina alla funzione di CFO di Dennis Weber, finora responsabile delle relazioni con gli investitori in seno al gruppo Lufthansa. Il 44enne dirigente tedesco subentrerà a Markus Binkert – attivo per 19 anni presso Swiss – a partire dal primo maggio.

Weber farà parte di una nuova direzione che, sempre a partire dal quinto mese dell'anno, sarà ampliata: oltre al Ceo, al CFO e al CCO (chief commercial officer, cioè capo delle vendite) vi sarà rappresentata anche la nuova carica di chief operating officer (COO), cioè responsabile delle operazioni. La carica sarà assunta da Oliver Buchhofer, che svolgeva finora la stessa funzione, ma con altro nome (head of operations).

«Aspiriamo a diventare la compagnia aerea premium leader in Europa, quindi dobbiamo rafforzare il nostro nucleo d'attività», afferma il Ceo Dieter Vranckx, citato in un comunicato. «Le operazioni quotidiane sono il cuore della nostra azienda e la loro stabilità è fondamentale per i nostri clienti: è quindi importante dare maggior peso alla gestione operativa».

«Dopo la crisi è emerso chiaramente che le sfide operative, come la carenza di personale presso i partner del sistema, le strozzature nella fornitura dei pezzi di ricambio e gli scioperi in corso nei paesi limitrofi restano importanti», prosegue il manager. «Continuiamo a concentrarci sulla stabilità delle operazioni di volo e stiamo anche lavorando intensamente sulla nostra puntualità. È quindi logico che stiamo rafforzando la nostra gestione nell'area operativa».

Vranckx lascia Swiss

Come noto Vranckx lascerà presto Swiss. Da luglio passerà alla direzione della casa madre: presso Lufthansa diventerà COO. Il suo successore alla testa di Swiss non è stato ancora designato.

Swiss è nata nel 2002 dalle ceneri di Swissair, allora insolvente dopo il grounding del 2 ottobre 2001, come nuova compagnia che ha sfruttato l'involucro societario (oltre che le strutture e gli aerei) del vettore regionale Crossair, ben noto anche in Ticino per aver servito per anni l'aeroporto di Lugano-Agno. L'azienda – la cui ragione sociale completa è Swiss International Air Lines, con sede legale a Basilea ma guida operativa a Kloten (ZH) – è stata quindi acquistata nel luglio 2007 dal colosso tedesco Lufthansa. Nel 2022 (ultimo anno di cui sono noti integralmente i dati) ha conseguito un utile operativo di 456 milioni di franchi su un fatturato complessivo di 4,4 miliardi; alla fine di quell'esercizio l'organico comprendeva 8000 dipendenti, per servire una flotta di 87 velivoli.

