La compagnia aerea Swiss ha annunciato oggi, lunedì, la partenza del direttore delle finanze Markus Binkert dopo 19 anni.

A fine maggio, Binkert lascerà l'azienda per diventare CEO dello specialista nel ramo della ristorazione e della gestione alberghiera SV Group, indica un comunicato di Swiss che sottolinea il suo lungo impegno in diversi posti strategici.

«In qualità di membro chiave della direzione generale ha contribuito in modo significativo a garantire che Swiss poggi oggi su una solida base finanziaria, senza debiti e ben posizionata per affrontare le sfide del futuro. Markus Binkert ha la Svizzera nel sangue e ha sempre fatto in modo che Swiss ne incarnasse i valori», ha detto il CEO Dieter Vranckx, citato nella nota.

Binkert si era unito a Swiss nel 2005 quale responsabile vendite alle imprese. Passando dal marketing alla distribuzione, era stato nominato direttore delle operazioni nel 2013. Dopo un passaggio alla casa madre Lufthansa, era poi diventato direttore delle finanze.

