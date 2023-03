Swiss cancellerà numerosi voli per lo sciopero in Germania

Chi deve andare in Germania farà bene a informarsi. Keystone

Lo sciopero dei trasporti in Germania avrà pesanti ripercussioni anche sui collegamenti aerei con la Svizzera: Swiss ha annunciato oggi la cancellazione domenica di tutti i voli per Monaco di Baviera, mentre lunedì saranno annullati anche quelli per Francoforte.

I collegamenti con Berlino si svolgeranno invece come previsto, ha indicato oggi un portavoce della compagnia all'agenzia Keystone-ATS. L'impatto dell'agitazione sui voli dalla Confederazione verso Dresda, Düsseldorf, Hannover, Amburgo, Norimberga e Stoccarda è ancora in fase di valutazione.

Swiss ha dichiarato che contatterà tutti i passeggeri che hanno fornito un numero di telefono o un indirizzo e-mail al momento della prenotazione. Le persone che hanno comprato i biglietti tramite un'agenzia di viaggi vengono invitate a contattare tali strutture.

Come noto lo sciopero – che verte su rivendicazioni salariali – avrà un impatto anche sul traffico ferroviario: le FFS sconsigliano di recarsi lunedì in Germania. Verranno soppressi treni anche domenica e martedì, mette in guardia l'azienda.

hm, ats